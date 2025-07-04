توقعات طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث بعد العاصفة الترابية؟

موجة حارة تضرب البلاد في الوقت الحالي، حيث تصل العظمى على القاهرة غدًا إلى 35 درجة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، إذ تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية اليوم، وغدًا تنشط العاصفة الترابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة الوجه البحري، وتؤثر الرياح على الرؤية الأفقية فهي تؤدي لانخفاضها على بعض المناطق.

متى تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى؟

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة التي تؤثر على حالة الطقس تستمر حتى الأربعاء المقبل، على أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى الخميس المقبل، ما بين 6 و7 درجات، لتصل العظمى على القاهرة ما بين 25 و24 درجة، وتكون الصغرى ما بين 15 و14 درجة.

وأوضحت منار خلال حديثها لـ«الوطن»، أن نشاط الرياح سيستمر أيضًا الخميس على بعض المناطق، وأكدت ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير كافة اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة توقعات الطقس كما يلي:

الثلاثاء 8 أبريل

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 18

السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 20

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 22

الأربعاء 9 أبريل

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 14

شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 22

الخميس 10 أبريل

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 والصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 12

شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 14

جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 18

الأرصاد تنصح مرضى الحساسية بعدم الخروج

ونصحت «غانم»، مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، وضرورة الابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة.