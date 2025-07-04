محافظ القليوبية يلتقي المواطنين بالمركز التكنولوجي ويستمع لمطالبهم

تفقَّد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر للوقوف على مُستجدات الأعمال ومُتابعة سير العمل، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندسة رضا إبراهيم مدير متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

تطوير منظومة العمل بشكل دوري

والتقى «عطية» المواطنين داخل المركز، واستمع إلى مُتطلباتهم حول سير إجراءاتهم ومستوى الخدمات المُقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، وضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الاستعانة بعددٍ إضافي من العاملين والأولوية لكبار السن.

تيسير إجراءات المواطنين

وفي السياق ذاته أكدَّ محافظ القليوبية على موظفي المركز التكنولوجي ومسؤولي اللجان الفنية للتصالح بتيسير إجراءات المواطنين أصحاب طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تنظيم العمل فيما بينهم بما يُساهم في تسريع وتيرة العمل وإنجاز أكبر عدد من الملفات المُقدمة بشأن التصالُح وتراخيص البناء والموافقات التخطيطية وغيرها، لافتاً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل ومحاسبة المُقصرين.

كما تجول المحافظ ومرافقوه بين إدارات مجلس مدينة كفر شكر وتحدث مع مهندسي لِجان التصالُح والاستماع إلى مشاكلهم وكيفية إنجاز ملفات أكثر من ما هو عليه، موجهاً رئيس مدينة كفر شكر ومدير المراكز التكنولوجية بالتواجد بالمركز التكنولوجي على مدار اليوم وإعداد تقرير كامل بعدد الملفات الوارده والمُنتهية والتي هي قيد التنفيذ، مع استمرار تشغيل شاشات العرض بالمركز التكنولوجي موضح بها آليات وإجراءات التقديم لكل خدمة من الخدمات التى يُقدمها وكذلك الرسوم المُستحقة بشأنها، وتوفيراً للوقت والجهد.

وفي ختام جولته بالمركز التكنولوجي، وجَّه المحافظ بعمل منفذ مُطل على المركز التكنولوجي لتسهيل تواصل المواطنين مع مكاتب المناديب للإدارات الهندسية والتنظيم والشؤون القانونية ومسؤولي التصالُح، كما وجَّه بضرورة تزويد لجان التصالُح بأجهزة كمبيوتر وتوفير موظفين من إدارات أخرى لاستيعاب عدد أكبر من ملفات المواطنين ولتقديم خدمات أفضل لهم.

كما أجرى محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمنطقة تقاطعات مصطفى كامل المعروفة بـ«التايهة» بمدينة كفر شكر واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس نبيل عامر مدير المشروعات بالشركة المُنفذة.

نقلة نوعية للطرق والشوارع

وأكد «عطية» حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدُها المحافظة في كل المُدن والأحياء تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهمية جودة الأعمال

وتابع المحافظ أعمال توريد بلاط الإنترلوك والتأكُد من جودته، مؤكداً على مدير المشروع بأهمية جودة الأعمال واتباع أعلى مقاييس الجودة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تركيب بلاط الإنترلوك بتقاطعات المنطقة بمساحة مسطحة 17 ألف متر، بالإضافة إلى 3200 متر رصف عبارة عن تكسير الأسفلت المُتهالك ووضع طبقة الأساس ثم طبقة رابطة ومن بعدها الطبقة السطحية النهائية.

ووجه محافظ القليوبية بتسريع وتيرة العمل والعمل علي مدار الساعة لنهو المنطقة واستكمال باقي أعمال الرصف، مع مراعاة المواصفات الفنية تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً، مؤكداً على استمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكل المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمُدن والأحياء والقرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

أجرى «عطية» جولة تفقدية مُوسعة لمُتابعة سير العمل في مشروع إحلال وتجديد وتطوير المجزر الآلي بمدينة كفر شكر، المُقام على مساحة 1500 متر مربع، ويحظى بإستثمار إجمالي قدره 21 مليون جنيه، ما يعكس التزام المحافظة بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع اللحوم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

التجهيزات والتقنيات الحديثة

وتفقد محافظ القليوبية خلال تجوله بالمجزر تفقد دقيق لمُكونات عنابر الذبيح المختلفة، حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يتم تركيبها لضمان سير العمل بكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير الصحية، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكداً على أهمية الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل حلول عيد الأضحى المُبارك، يأتي هذا التوجيه لضمان جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي وتلبية احتياجات المواطنين المُتزايدة خلال هذه الفترة المهمة.

رؤية شاملة لتطوير قطاع اللحوم

وفي هذا السياق، أكدَّ «عطية» أن هذا المشروع التطويري يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع اللحوم في القليوبية بهدف رئيسي وهو الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، موضحاً أن تطوير المجزر الآلي سيُمكن من إنتاج لحوم صحية وآمنة تماماً وخالية من أي مُسببات للأمراض، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة، بالإضافة إلى ذلك سيسهُم المجزر المُطور في توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مُخفضة على مدار العام مما يضمن حصول المواطنين على غذاء صحي ومُتوازن بأسعار مناسبة.

واختتم المحافظ جولته بمطالبة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإقبال على الذبح في المجازر المُعتمدة خلال عيد الأضحى المُبارك، وذلك لضمان سلامة الأضاحي والحفاظ على الصحة العامة، كما دعا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لتوعية المواطنين بأهمية الذبح في المجازر وفوائدها الصحية والبيئية.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والدكتورة لمياء عطية مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة مدير الأبنية التعليمية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس عبد النبي حامد مدير المشروع.