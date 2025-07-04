سعر صرف الدينار الليبي اليوم الاثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصري

سعر صرف الدينار الليبي اليوم الاثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصري

سعر صرف الدينار الليبي اليوم الاثنين 7-4-2025 أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدينار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 7-4-2025 في البنوك المصرية مستويات مستقرة خلال التعاملات المسائية، ليصل إلى متوسط 10.22 جنيه على مستويات الشراء والبيع وفقا لآخر تحديث معلن عن أسعار صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر صرف الدينار الليبي اليوم في مصر

وبالنسبة إلى سعر الدينار الليبي اليوم في مصر، وصل سعر صرف الدينار الليبي أمام الجنيه بسوق الصرافة إلى 10.44 جنيه للشراء و10.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدينار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم ما يلي:

وصل سعر 5 دنانير ليبية اليوم بالجنيه المصري إلى 52 جنيها.

سعر 10 دنانير ليبية إلى 104 جنيهات.

سعر صرف 25 دينارا ليبيا اليوم وصل إلى 261 جنيها مصريا.

سعر صرف 50 دينارا ليبيا اليوم وصل إلى 522 جنيها مصريا.

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