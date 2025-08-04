سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهدت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تحديثًا جديدًا في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إذ وصل سعر الشراء في بنك مصر إلى 13.64 جنيه، مقابل 13.71 جنيه لعملية البيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.64 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 13.64 جنيه للشراء، مقابل 13.71 جنيه للبيع.