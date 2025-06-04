سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 6-4-2025 داخل البنوك العاملة في مصر استقرارًا كبيرًا، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر شراء الريال السعودي صباح اليوم نحو 13.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.49 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تداول سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري بحسب آخر تحديث معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان



وصل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان إلى 13.43 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.