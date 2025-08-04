تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. اتبع هذه الخطوات

أيام قليلة وينتهي تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، لذا وجهت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية الطلاب بضرورة تسجيل وتحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ في 31 مايو المقبل.

وأكدت المديريات التعليمية على أهمية إتمام تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لتفادي أي مشاكل قد تحدث أثناء فترة الامتحانات.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ويمكن التقديم والتسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا.





وبعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني اضغط على رابط تسجيل البيانات



ثم اختيار نوع التسجيل



عند دخولك إلى الموقع، ستظهر لك صفحة تحتوي على خيارات مختلفة للتسجيل. اختر الفئة المناسبة لك «تسجيل جديد» إذا كنت أول مرة تقوم بالتسجيل أو «تحديث البيانات» إذا كنت قد قمت بالتسجيل من قبل ولكنك بحاجة إلى تعديل بياناتك).



إدخال البيانات الشخصية



ستحتاج إلى إدخال بياناتك الشخصية مثل: الاسم بالكامل كما هو مكتوب في شهادة الميلاد، رقم الجلوس الخاص بك (يتم الحصول عليه من مدرستك).



إدخال تاريخ الميلاد.



محافظة الإقامة.



المدرسة التي تدرس بها.



تحديث أو إضافة البيانات الأخرى



تأكد من أن جميع البيانات المتعلقة بتفاصيل امتحاناتك مثل الشعبة الدراسية (علمي أو أدبي) واللغة الأجنبية الأولى تم إدخالها بشكل صحيح.



في حالة إذا كان هناك أي تغيير في بياناتك، قم بتحديثها على الفور.



إرفاق المستندات المطلوبة



إذا كانت هناك أي مستندات تحتاج إلى إرفاقها مثل صورة شخصية أو شهادة ميلاد، قم برفع هذه المستندات عبر الموقع.



تأكيد البيانات



قبل أن تقوم بتقديم الطلب، تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة إذا كانت هناك أخطاء، قم بتعديلها، ثم اضغط على «تأكيد» أو «إرسال».



الحصول على استمارة التقديم:



بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، سيتم إرسال تأكيد على التسجيل إلى بريدك الإلكتروني، وفي بعض الحالات، ستظهر لك صفحة تحتوي على استمارة تسجيل يمكنك تحميلها وطباعتها.





وعليك التأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المسجلين في بياناتك محدثان لتلقي أي إشعارات أو رسائل هامة من الوزارة.



في حالة حدوث أي مشكلة أثناء عملية التسجيل، يمكنك الاتصال بإدارة مدرستك أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على الدعم الفني.





