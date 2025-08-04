محافظ القليوبية: تفعيل مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية 

محافظ القليوبية: تفعيل مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية 

محافظ القليوبية: تفعيل مُبادرة رفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية 

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، استمرار متابعة لجميع المراكز التكنولوجية بشكل مفاجئ في أي وقت على مدار اليوم؛ لتحقيق أعلى مُعدلات إنجاز طلبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جولة محافظ القليوبية

جولة محافظ القليوبية

وأشار محافظ القليوبية إلى أن هناك توجيهات صارمة برفع مستوى الأداء وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين سواء، من خلال تسهيل الإجراءات أو تقديم الدعم الفني المطلوب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مُتابعة الطلبات المُقدمة بكُل دقة، من خلال التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات المختصة لضمان سرعة البت فيها وفقًا للضوابط القانونية.

جولة محافظ القليوبية

حل جميع المشكلات

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة القناطر الخيرية للوقوف على مُعدلات الإنجاز وحل جميع المُشكلات التي تواجه المواطنين أو العاملين.

جولة محافظ القليوبية

رفع كفاءة المراكز التكنولوجية

وأكدَّ محافظ القليوبية خلال مُتابعته على أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت مُبادرة جديدة؛ لرفع كفاءة أداء خدمات المراكز التكنولوجية وتعزيز التواصل بين المواطن والمسئول والتي من شأنها تقوم بتسهيل الإجراءات اللازمة لإتمام طلبات المواطنين بآليات مُنظمة ودقيقة، بالإضافة إلي أهمية تطوير الأداء وتحقيق الانضباط داخل المراكز التكنولوجية لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة ودقة.

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