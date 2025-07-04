بعد تراجع الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

حققت أسعار الذهب الآن، تراجعا في سوق الصاغة إذ يتداول عيار 21 حاليا عند 4380 جنيها للجرام، مقارنة بـ 4400 جنيه خلال بداية التعاملات، وهو ما يجعل المواطنون يتساءلون هل الوقت مناسب للشراء الآن أم علينا الانتظار؟.

أفضل وقت لشراء الذهب

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة المشغولات الذهبية والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراء الذهب ليس له وقت جيد، أو غير جيد، طالما تتوفر النقود لدى المواطنين فهو وقت مٌناسب للشراء مهما كانت الأسعار، لكن الوقت الوحيد الذي لا يٌفضل الشراء فيه هو وقت المضاربات السعرية في الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الأفضل شراء الذهب عند تراجع الأسعار، وفي الوقت الحالي ينخفض سعر المعدن الأصفر، موضحا أنه يفضل البيع في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار فٌرصة جيدة للشراء، خاصة أن أسعار الذهب ترتبط بالسوق والأحداث العالمية، لذلك من الأفضل انتهاز فرص تراجع السعر.

أسعار الذهب في السوق الآن

وتراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن؛ وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 4380 جنيهًا للشراء، و4360 جنيهًا للبيع، مقارنة مع آخر تحديث الذي كان 4400 جنيها للشراء، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وسجل عيار 24 مبلغ 5006 جنيهات للشراء، و4983 جنيهًا للبيع، وعيار 18 سجل 3754 جنيه للشراء و3737 جنيه للبيع.