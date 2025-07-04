بعد تراجع الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
بعد تراجع الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
- سعر الذهب اليوم
- الذهب الان
- سعر الجنيه الذهب اليوم
- اسعار الذهب الان
- سعر الذهب الان
- اخبار الذهب
- كام جرام الذهب
- اخبار الذهب لحظة بلحظة
- سعر الذهب
- سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الذهب الآن
- سعر الذهب في بداية التعاملات
- الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- أسعار الذهب في مصر
- أسعار الذهب مع بداية التعاملات
- أسعار الذهب الآن
- سعر الذهب عيار 21
- سعر الذهب عيار 24
- أسعار الذهب عيار 24
- أسعار الذهب عيار 21
- سعر الجنيه الذهب
- أسعار الجنيه الذهب في مصر
- سعر الذهب الآن في مصر
- سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- اسعار الذهب الان
- سعر جرام الذهب عيار 21
- الذهب اليوم سعر الذهب اسعار الذهب
- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب اليوم مصر
- اسعار الذهب في مصر
- سعر الذهب اليوم مصر سعر الذهب في مصر اليوم
- سعر الذهب في مصر
- سعر الذهب اليوم 21
- سعر الذهب عيار 21 اليوم
- سعر جرام الذهب اليوم
- سعر الذهب اليوم الآن
حققت أسعار الذهب الآن، تراجعا في سوق الصاغة إذ يتداول عيار 21 حاليا عند 4380 جنيها للجرام، مقارنة بـ 4400 جنيه خلال بداية التعاملات، وهو ما يجعل المواطنون يتساءلون هل الوقت مناسب للشراء الآن أم علينا الانتظار؟.
أفضل وقت لشراء الذهب
وقال عمرو المغربي، عضو شعبة المشغولات الذهبية والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراء الذهب ليس له وقت جيد، أو غير جيد، طالما تتوفر النقود لدى المواطنين فهو وقت مٌناسب للشراء مهما كانت الأسعار، لكن الوقت الوحيد الذي لا يٌفضل الشراء فيه هو وقت المضاربات السعرية في الأسواق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الأفضل شراء الذهب عند تراجع الأسعار، وفي الوقت الحالي ينخفض سعر المعدن الأصفر، موضحا أنه يفضل البيع في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وأشار إلى أن تراجع الأسعار فٌرصة جيدة للشراء، خاصة أن أسعار الذهب ترتبط بالسوق والأحداث العالمية، لذلك من الأفضل انتهاز فرص تراجع السعر.
أسعار الذهب في السوق الآن
وتراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة الآن؛ وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 4380 جنيهًا للشراء، و4360 جنيهًا للبيع، مقارنة مع آخر تحديث الذي كان 4400 جنيها للشراء، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وسجل عيار 24 مبلغ 5006 جنيهات للشراء، و4983 جنيهًا للبيع، وعيار 18 سجل 3754 جنيه للشراء و3737 جنيه للبيع.
- سعر الذهب اليوم
- الذهب الان
- سعر الجنيه الذهب اليوم
- اسعار الذهب الان
- سعر الذهب الان
- اخبار الذهب
- كام جرام الذهب
- اخبار الذهب لحظة بلحظة
- سعر الذهب
- سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الذهب الآن
- سعر الذهب في بداية التعاملات
- الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- أسعار الذهب في مصر
- أسعار الذهب مع بداية التعاملات
- أسعار الذهب الآن
- سعر الذهب عيار 21
- سعر الذهب عيار 24
- أسعار الذهب عيار 24
- أسعار الذهب عيار 21
- سعر الجنيه الذهب
- أسعار الجنيه الذهب في مصر
- سعر الذهب الآن في مصر
- سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- اسعار الذهب الان
- سعر جرام الذهب عيار 21
- الذهب اليوم سعر الذهب اسعار الذهب
- اسعار الذهب اليوم
- اسعار الذهب اليوم مصر
- اسعار الذهب في مصر
- سعر الذهب اليوم مصر سعر الذهب في مصر اليوم
- سعر الذهب في مصر
- سعر الذهب اليوم 21
- سعر الذهب عيار 21 اليوم
- سعر جرام الذهب اليوم
- سعر الذهب اليوم الآن