استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 6-4-2025

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 6-4-2025، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفيما يلي، نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب ما نشر عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 50.52 جنيه للشراء مقابل 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر مستوى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.