زوجة سامح حسين تدعمه في العرض الخاص لفيلم استنساخ (صور)

حرصت زوجة الفنان سامح حسين على دعمه في العرض الخاص لفيلم استنساخ، الذي يقام الآن في إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة التجمع الخامس.

ووصل منذ قليل إلى العرض الخاص الفنان سامح حسين ومعه زوجته التي حرصت على التقاط الصور معه، كما حضر أيضا مخرج العمل ومؤلفه عبد الرحمن محمد.

إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ أمس

يذكر أن العرض الخاص لفيلم استنساخ كان المقرر إقامته أمس، وجرى إلغاؤه قبل انطلاقه بدقائق، وصرح عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات، بأن صناع الفيلم لم يتمكنوا من الحصول على التصريح بسبب طلبه في وقت متأخر وتم منحهم إياه صباح اليوم.