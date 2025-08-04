5 نصائح للوقاية من حساسية حبوب اللقاح في الربيع

مع حلول فصل الربيع، تزداد نسبة حبوب اللقاح في الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية والربو لدى العديد من الأشخاص، إذ أن هذه الفترة تشهد تغيرات عدة ما بين الأتربة الشديدة والتقلبات الجوية خلال الليل والنهار ورياح الخماسين، ما يزيد حالات الإصابة بأي مرض يخص الصدر أو الحساسية، حسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة لـ«الوطن».

تحذير لمرضى الحساسية والربو مع بداية فصل الربيع

وحذرت عبدالوهاب، مرضى حساسية الأنف الموسمية «حمى القش»، الذين يعانون من أعراض مثل سيلان الأنف، العطس المتكرر، وحكة العينين بسبب انتشار حبوب اللقاح في الجو، مشيرة إلى أن التهابات الأنف الحادة في فصل الربيع تؤدي لحدوث احتقان في الأنف وتهيج وصعوبة التنفس.

ولفتت إلى أن زيادة حبوب اللقاح والأتربة تؤدي إلى إلى تحفيز نوبات الربو لدى المرضى، ما يسبب ضيق التنفس، السعال، وصفير الصدر​ ويصابوا بـ«الربو الربيعي».

نصائح لحماية مرضى الربو والحساسية من تزايد حبوب اللقاح

- تجنب التعرض لمسببات الحساسية والحد من الخروج في أوقات انتشار حبوب اللقاح المرتفعة، وإبقاء النوافذ مغلقة.​

- ارتداء الكمامات وعند الاضطرار للخروج، يُنصح بارتداء كمامة لتقليل استنشاق حبوب اللقاح والأتربة.​

- الاستحمام وتغيير الملابس بعد العودة للمنزل لإزالة أي آثار لحبوب اللقاح العالقة.​

- استخدام الأدوية الموصوفة، والالتزام بتناول الأدوية المضادة للحساسية وموسعات الشعب الهوائية كما يصفها الطبيب.​

- في حال تفاقم الأعراض أو عدم السيطرة عليها، يجب مراجعة الطبيب المختص للحصول على التوجيه المناسب.