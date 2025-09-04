إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي بعد التصالح في «قتل خطأ»

أخلت النيابة العامة سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ، وذلك بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على نجل الفنان محسن منصور، بعد وفاة شاب أسفل عجلات سيارته الملاكي بمنطقة أكتوبر.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده وقوع مصادمة ووجود متوفى بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب متوفى، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد محسن منصور، 27 عاما، نجل الفنان محسن منصور، وألقي القبض عليه وتم التحفظ على سيارته.