7 نصائح مهمة لحماية طفلك من حساسية الربيع.. احرص على اتباعها

حساسية الربيع تُعد من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا، وعادة ما تنتج عن التعرض لحبوب لقاح الأشجار والنباتات، أو نتيجة التعرض للأتربة والغبار والعفن، وفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي.

أشار الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إلى مجموعة من الأعراض التي قد تدل على إصابة الطفل بحساسية الربيع، من بينها: الدموع المستمرة، العطس المتكرر، سيلان أو انسداد الأنف، حكة في الأنف أو العينين وضيق في التنفس.

وقدّم استشاري المناعة والحساسية، خلال حديثه لصحيفة «الوطن»، مجموعة من النصائح الوقائية المهمة التي ينبغي على الأمهات اتباعها لحماية الأطفال من الإصابة بحساسية الربيع، كالتالي:

تجنب الخروج في فترات الصباح الباكر

الاهتمام بالنظافة الشخصية: ينبغي تعليم الطفل إعتياد غسل وجهه ويديه بعد العودة من الخارج وبعد استخدام الحمام، والحرص على تغيير ملابسه والاستحمام بعد عودته من الخارج حال إنتشار الأتربة والغبار.

الابتعاد قدر الإمكان عن مسببات الحساسية: ينبغي تقليل فترات خروج الأطفال في الهواء الطلق خلال وقت انتشار الأتربة والرياح حبوب اللقاح، والتي تكون غالبًا في الصباح الباكر أو عند الغروب.

تجنب المبالغة في استخدام المعطرات أو المواد الكيميائية التي قد تهيج الجهاز التنفسي.

إغلاق النوافذ أثناء النهار: ينبغي الحرص على إغلاق نوافذ المنزل خاصة في أوقات انتشار الغبار وحبوب اللقاح.

استخدام أجهزة تنقية الهواء: تساعد هذه الأجهزة في تحسين جودة الهواء الداخلي وعدم السماح بتراكم الرطوبة التي قد تؤدي إلى نمو العفن.

أهمية الغذاء الصحي للطفل

غسل المفروشات بانتظام: ينبغي الحرص على غسل أغطية الأسرة والوسائد أسبوعيًا بماء ساخن.

الحرص على تقديم غذاء صحي للطفل: يساعد الغذاء الصحي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات على تقوية الجهاز المناعي للأطفال، ما يجعلهم أقل عرضة للتأثر بحساسية الربيع.