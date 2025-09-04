عاصفة ترابية تضرب أسوان.. رفع حالة الطوارئ وتعطيل الملاحة النهرية

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. رفع حالة الطوارئ وتعطيل الملاحة النهرية

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. رفع حالة الطوارئ وتعطيل الملاحة النهرية

تعرضت محافظة أسوان، منذ قليل، إلى عاصفة ترابية شديدة، وكلف المحافظ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، المسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع العاصفة الترابية، وقامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر بسبب شدة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

تحذيرات للسائقين على الطرق السريعة

شدد المحافظ في بيان، على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة حتى انتهاء العاصفة الترابية، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوي الغربي أسوان ـ القاهرة، وأسوان ـ أبو سمبل البري، بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

إيقاف النشاط الملاحي مؤقتا

أوضح المهندس بحري سامي البربري مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان بأنه جرى التنبية على كل الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

أشار إلى أنه جرى في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كل التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة أو زيادة السرعة.

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