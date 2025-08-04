نصائح للسائقين لتفادي الحوادث خلال العاصفة الترابية

نصائح للسائقين لتفادي الحوادث خلال العاصفة الترابية

نصائح للسائقين لتفادي الحوادث خلال العاصفة الترابية

تشكل العواصف الترابية تحديًا كبيرًا للسائقين، حيث تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وزيادة مخاطر الحوادث لذلك من الضروري اتباع إرشادات السلامة لضمان قيادة آمنة خلال هذه الظروف الجوية الصعبة، لذا خلال السطور التالة تستعرض «الوطن» نصائح مهمة للسائقين لتفادي الحوادث على الطرق وفقًا لـ للإدراة العامة للمرور.

نصائح

نصائح للسائقين لتفادي الحوادث على الطرق

تجنب القيادة أثناء العاصفة إن أمكن ينصح بتفادي القيادة خلال العواصف الترابية قدر المستطاع، إذا كان لا بد من القيادة، فكن حذرًا واتبع الإرشادات التالية.​

تقليل السرعة وترك مسافة أمان كافية خفض سرعتك واترك مسافة أمان أكبر بينك وبين السيارة التي أمامك لتتمكن من التوقف بأمان عند الحاجة. ​

تأكد من تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية، بما في ذلك مصابيح الضباب، لجعل سيارتك مرئية للآخرين. ​

أغلق جميع نوافذ السيارة لتجنب دخول الغبار، وقم بتشغيل التكييف على وضع إعادة التدوير للحفاظ على جودة الهواء داخل المقصورة. ​

تجنب التنقل بين المسارات بشكل مفاجئ، حيث قد يؤدي ذلك إلى حوادث بسبب تدني الرؤية. ​

استخدم إشارات الانحراف مبكرًا لإعلام السائقين الآخرين بأي تغيير في الاتجاه، خاصةً مع انخفاض الرؤية. ​

الامتناع عن استخدام الهاتف أثناء القيادة للحفاظ على تركيزك الكامل على الطريق. ​

إذا أصبحت الرؤية معدومة، توقف في مكان آمن بعيدًا عن الطريق، وأطفئ المصابيح الأمامية والخلفية لتجنب اصطدام المركبات الأخرى بك ظنًا منهم أنك تسير على الطريق.

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