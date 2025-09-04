رسالة مؤثرة من فادية عكاشة لنقيب المهن التمثيلية بمؤتمر دار رعاية الفنانين

رسالة مؤثرة من فادية عكاشة لنقيب المهن التمثيلية بمؤتمر دار رعاية الفنانين

رسالة مؤثرة من فادية عكاشة لنقيب المهن التمثيلية بمؤتمر دار رعاية الفنانين

عقد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤتمرا صحفيا داخل دار إقامة كبار الفنانين، بحضور بعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وهم الفنان إيهاب فهمي، وعزوز عادل، وأيمن عزب، حيث تم الكشف عن قائمة التطوير في الدار وآراء النزلاء في الخدمة المُقدمة إليهم من الدار، وإدارة نقابة المهن التمثيلية، والرد على بعض الادعاءات بوجود تقصير تجاههم.

.......

كلمة مؤثرة من فادية عكاشة عن رعايتها الطبية في دار النقابة

وأوضحت الفنانة فادية عكاشة، في كلمة مؤثرة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، اصطحبها بنفسه من منزلها إلى دار رعاية الفنانين التابعي للنقابة، ورفض العيش بمفردها في منزلها بعد سفر أشقائها، مُشددة على أنه كان يتولى رعايتها الصحية ويتابع جلساتها الطبية ويهتم بالجانب النفسي، قائلة: «عايشة عيشة ملوك.. لو أبويا وأمي عايشين مكنتش هعيش العيشة دي.. وده فضل من ربنا أني أعيش في الصرح ده».

...

أبرز قرارات أشرف زكي بمؤتمر دار رعاية الفنانين

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدار، أنه سيتم تجديد الثقة في الفنان محمود عبد الغفار مدير دار إقامة كبار الفنانين، وبناء عيادات طبية جديدة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا