رسالة مؤثرة من فادية عكاشة لنقيب المهن التمثيلية بمؤتمر دار رعاية الفنانين

عقد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤتمرا صحفيا داخل دار إقامة كبار الفنانين، بحضور بعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وهم الفنان إيهاب فهمي، وعزوز عادل، وأيمن عزب، حيث تم الكشف عن قائمة التطوير في الدار وآراء النزلاء في الخدمة المُقدمة إليهم من الدار، وإدارة نقابة المهن التمثيلية، والرد على بعض الادعاءات بوجود تقصير تجاههم.

كلمة مؤثرة من فادية عكاشة عن رعايتها الطبية في دار النقابة

وأوضحت الفنانة فادية عكاشة، في كلمة مؤثرة أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، اصطحبها بنفسه من منزلها إلى دار رعاية الفنانين التابعي للنقابة، ورفض العيش بمفردها في منزلها بعد سفر أشقائها، مُشددة على أنه كان يتولى رعايتها الصحية ويتابع جلساتها الطبية ويهتم بالجانب النفسي، قائلة: «عايشة عيشة ملوك.. لو أبويا وأمي عايشين مكنتش هعيش العيشة دي.. وده فضل من ربنا أني أعيش في الصرح ده».

أبرز قرارات أشرف زكي بمؤتمر دار رعاية الفنانين

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدار، أنه سيتم تجديد الثقة في الفنان محمود عبد الغفار مدير دار إقامة كبار الفنانين، وبناء عيادات طبية جديدة.