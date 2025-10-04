مشروب طبيعي لدعم صحة الرئتين خلال فصل الربيع.. واظب عليه

مع دخول فصل الربيع وارتفاع نسبة التلوث والأتربة في الهواء، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لدعم صحة الجهاز التنفسي، ويعتبر شاي الزنجبيل والليمون مع العسل من المشروبات التي يعتقد أنها قد تساعد في تعزيز صحة الرئتين.، لذا خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" طريقة مشروب طبيعي لدعم صحة الرئتين خلال فصل الربيع وفقًا لـ "healthline".

شاي الزنجبيل والليمون بالعسل

شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج

عصير نصف ليمونة طازجة​

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

كوب من الماء الساخن

طريقة التحضير

الخطوة الأولى قشر الزنجبيل وقطعه إلى شرائح رقيقة، وضع شرائح الزنجبيل في كوب.​

الخطوة الثانية اسكب الماء الساخن فوق الزنجبيل واتركه لمدة 5-10 دقائق.​

الخطوةالثالثة أضف عصير الليمون والعسل، وحرّك المزيج جيدًا، واشرب الشاي وهو دافئ.​

يمكنك تناول هذا المشروب مرة إلى مرتين يوميًا، خاصة في الصباح أو قبل النوم.، كما ينصح دائمًا باستشارة طبيب مختص قبل البدء في أي نظام غذائي أو علاجي جديد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أو يتناولون أدوية قد تتفاعل مع المكونات الطبيعية.​

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