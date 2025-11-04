حالة الطقس اليوم الجمعة.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد في الساعات المقبلة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته الأنحاء كافة على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على الأنحاء كافة، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ويستمر انخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد في الساعات المقبلة

وحذرت الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد الساعات المقبلة، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، والظاهرة الجوية الثانية يصاحبها اضطراب الملاحة على البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و 70 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 4 أمتار.

وبالنسبة للظاهرة الجوية الثالثة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على الأنحاء، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.