وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار

وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار

وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.

سعر رغيف الخبز البلدي

وأشار فاروق، في بيان منذ قليل، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

صرف الخبز بشكل منتظم

ونوه الوزير أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

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