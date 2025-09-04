خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين إلكترونيا

تتيح بوابة مصر الرقمية لحاملي البطاقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، إمكانية إضافة أفراد في بطاقة التموين، من خلال أيقونة «ضم أفراد أسرتي»، التي تتيح نقل الأفراد من بطاقة لأخرى.

وتتمثل خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين، وفقا لـ بوابة مصر الرقمية، في:

خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين إلكترونيا

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمة التموين.

3- اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

6- الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

7- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

8- إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

9- يتم عرض البيانات التي تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط على أيقونة التعديل.

10- يتمّ الضغط على بند التالي.

11- يتمّ تتبع الطلب بالضغط على أيقونة تتبع الطلب.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أتاحت فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المنضمين حديثا إلى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي أعلنت عنهم وزارة التضامن رسميا ضمهم وعددهم 73 ألف أسرة والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدءا من شهر يوليو2024، بشرط أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين للأسرة أقل من 4 أفراد من أجل قبول طلب إضافة الأبناء لاستكمال عدد الأسرة على البطاقة إلى 4 أفراد وهو الحد الأقصى للبطاقة حاليا، وأن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.