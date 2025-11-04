وزيرة الخزانة البريطانية: العالم تغير وعلينا المضي بسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، إنّ العالم تغير وعلينا المضي بسرعة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

ريفز، التي تولت منصبها في يوليو 2024، أعلنت عن خطط لدمج 86 صندوقًا للمعاشات التقاعدية في إنجلترا وويلز، بهدف جمع استثمارات تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني.

ويُتوقع أن تُوجه هذه الاستثمارات نحو مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، لتعزيز المنافع التقاعدية وتحفيز النمو الاقتصادي. ​

وأشارت ريفز إلى أن الاضطرابات المالية الأخيرة تُبرز الحاجة الملحة لتسريع جهود تحفيز النمو، مؤكدة أن القيادة تكمن في مواجهة هذه التحديات بجدية وليس التراجع عنها، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يتطلب اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق التقدم الاقتصادي. ​

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 والتضخم المرتفع.

وتسعى الحكومة البريطانية الحالية إلى معالجة هذه القضايا من خلال إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.​