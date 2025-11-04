أسرة جديدة تمحى من السجلات.. استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 7 أطفال في غارة إسرائيلية

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مناطق شمال مدينة غزة، بما في ذلك أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، وبعض الأجزاء من منطقة تل الهوا، موضحًا أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان منطقة تل الهوا إخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الغربية لمدينة غزة، وذلك في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي العشوائي الذي طال هذه المناطق طوال ساعات الفجر.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، إذ استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم منطقة الشكوش غرب مدينة رفح، ما أسفر عن تدمير منزل بالكامل.

أضاف أن الطائرات الحربية نفذت غارة جوية على منزل لعائلة الفارة فجر اليوم، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 7 أطفال، أكبرهم لم يتجاوز العشر سنوات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق هذه العائلة، التي تم محوها بالكامل من السجلات المدنية جراء القصف الإسرائيلي العنيف، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري ضد المدنيين في غزة.