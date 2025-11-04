هل ترتفع درجات الحرارة ونشهد موجات حارة مجددا خلال الفترة المقبلة؟

تستمر تقلبات الطقس والأحوال الجوية في تلك الفترة، وهو ما يتسم به فصل الربيع من كل عام، وشهدنا بعض البرودة اليوم وأمس بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير منتصف الأسبوع الجاري.

وأجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سؤال هل ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بعد انخفاضها اليوم وأمس؟

ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس في تلك الفترة تكون غير مستقرة ومليئة بالتقلبات، مؤكدة لـ«الوطن» أنّ الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل لن يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكن ستكون الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت الفترة الماضية، وفق قولها.

درجات الحرارة الجمعة 11 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 14 درجة مئوية.