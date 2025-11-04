أونروا: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية بسبب توقف المساعدات

قالت إيناس حمدان، مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إن القطاع يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، خاصة في ظل الانقطاع التام للمساعدات الإنسانية لأكثر من شهر، وهي أطول فترة توقف عن إدخال الإمدادات منذ سنوات.

ارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة

أكدت حمدان، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني كارثي، حيث باتت المهام الإنسانية شديدة التعقيد، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، وعدم وجود تدفق للإمدادات الأساسية مثل المواد الغذائية والدوائية والوقود.

وأضافت أن أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية ارتفعت بشكل كبير، ما جعل من الصعب على السكان تأمين احتياجاتهم اليومية حتى لو كانت متوفرة، ويعتمد عدد كبير من سكان غزة بشكل كامل على المساعدات التي تقدمها الأونروا وشركاؤها من منظمات الأمم المتحدة، إلا أن المخزون المتبقي بات على وشك النفاد.

إيصال المساعدات شبه مستحيل

تطرقت حمدان إلى صعوبة الوصول إلى السكان الأكثر حاجة، خاصة مع استمرار أوامر الإخلاء القسري التي تزيد من تعقيدات إيصال المساعدات في ظل القصف المتواصل وانعدام الأمان.