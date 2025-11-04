محافظ مطروح يوجه بشن حملات على المواقف للالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، منذ قليل، انتظام سير العمل بالمواقف على مستوى مدن المحافظة الثمانية والإطمئنان على الإلتزام بتعريف الأجرة الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.

واطمأن محافظ مطروح، اليوم، من رؤساء المدن عبر الراصد المرئي لشاشة مركز السيطرة الوطني في محافظة مطروح مدى الإلتزام بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة وعدم وجود أى مشكلات أو تجاوزات، والإطمئنان على توافر كميات الوقود الكافية بأنواعه المختلفة بمحطات الوقود على مستوى مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ورؤساء المدن والالتزام بأسعار الوقود المقررة ، بالإضافة إلى توافر اسطوانات الغاز المنزلي والتجارى ومتابعة الالتزام بالاسعار المقررة دون أى تجاوزات.

تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة

ووجه محافظ مطروح خلال بيان، لإدارة المواقف بمتابعة تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز، والإطمئنان على عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات.

جولة ميدانية في المواقف

عقب ذلك أجري محافظ مطروح بجولة ميدانية وتفقد محطة وقود ميدان البنك الاهلي وموقف سيارات الأجرة والاتوبيس بشارع علم الروم بمدينة مرسي مطروح، ووجه للمهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالاسراع في الانتهاء من وضع بنرات واضحة بتعريفة الأجرة الجديدة وكذلك الملصقات على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة وفقاً للزيادات الجديدة مع المتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات، مع تلقي اى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة والإطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة ،والتي أعلنت عنها محافظة مطروح، مؤكدا أنه جري مراعاة الصالح العام للسائقين والركاب.

تكثيف الحملات

وأعطى محافظ مطروح توجيهات بتكثيف حملات المرور للاطمئنان على الإلتزام بتعريف الأجرة وتشغيل عدادات التاكسى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة أو تجاوز في تسعيرة الأجرة، وإعلان أرقام تلقى أى شكاوى من المواطنين، والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري في حال مخالفة أى سائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 ، 0464943692 والخط الساخن 114 لغرفة عمليات المحافظة.

يذكر أنه جرى الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح ونص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات ما يتراوح من 10 حتى 15% لسيارات الأجرة و13 جنيها أجرة التاكسي مع بدء فتح عداد الاجرة بـ4.5 جنيه لكل كيلو.