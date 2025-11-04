محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات الرقابة لضمان التطبيق الصارم للتعريفة المعلنة

محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات الرقابة لضمان التطبيق الصارم للتعريفة المعلنة

محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات الرقابة لضمان التطبيق الصارم للتعريفة المعلنة

قالت الإعلامية هبة الحديدي، إنّ أشرف الجندي محافظ الغربية، أكد أن المحافظة تحركت فورًا بعقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة الركوب، لبحث انعكاسات الزيادة الجديدة على خطوط النقل، حيث تم إعداد جدول دقيق ومتكامل يراعي عدالة التوزيع بين مسافات الخطوط وتكاليف التشغيل، ويضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية خارج الإطار المقرر.

وأضافت الحديدي، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ محافظ الغربية أشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة خطوط الربط الإقليمي، بما يمنع التفاوت أو الاستغلال على حساب المواطنين، كما وجه المحافظ، مدير عام المواقف بالإعلان الفوري عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف الرسمية بنطاق المحافظة.

وتابعت، أنّ محافظ الغربية أصدر توجيهات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات.

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