محافظ الغربية يشدد على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بعد اعتماده رسميًا تعديل تعريفة الركوب الخاصة بجميع خطوط النقل الداخلي والخارجي على مستوى المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المواقف الرئيسية بحي أول طنطا، ومنها موقف شبين الكوم والمعرض، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الأحمر، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا بجميع المواقف.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد محافظ الغربية خلال جولته، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة ومنع أي محاولات استغلال أو تحايل عقب تحريك أسعار المواد البترولية، حيث تم تكليف إدارة المواقف والوحدات المحلية بوضع لافتات إرشادية واضحة بجميع المواقف تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، بالإضافة إلى توزيع استيكرات موحدة على جميع سيارات الأجرة والسرفيس تتضمن التعريفة الرسمية وخط السير.

وفي حديثه المباشر مع عدد من السائقين داخل المواقف، وجّه المحافظ تنبيهات واضحة بعدم جواز التلاعب بالتعريفة المقررة أو فرض أي زيادات غير معتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تصل إلى الغرامات الفورية والإيقاف الفوري عن العمل لأي مخالف.

تعديل التعريفة

كما حرص محافظ الغربية على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على المواقف، حيث استمع إليهم باهتمام، وطمأنهم بأن المحافظة بكامل أجهزتها تقف إلى جانبهم، ولن تسمح بأي استغلال أو تحميلهم أعباء فوق طاقتهم.

وأكد أن الهدف من تعديل التعريفة هو الحفاظ على التوازن دون المساس بحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن قرب وتتحرك ميدانيًا لضمان الالتزام، ومشدّدًا على أن صوت المواطن مسموع وسيظل في صدارة

الأولويات.