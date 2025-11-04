أسعار تعريفة المواصلات في الوادي الجديد.. حملات على جميع المواقف

أعلنت محافظة الوادي الجديد سعر تعريفة الأجرة لخطوط السير الداخلية والخارجية في الوادي الجديد، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار المواد البترولية.

تعريفة الركوب في محافظة الوادي الجديد

وأوضحت محافظة الوادي الجديد، أن التعريفة الجديدة الخاصة بمختلف الخطوط جاءت كالآتي:

وأضافت المحافظة، أنه يجري عمل حملات مرورية على محطات الوقود ومواقف السرفيس، ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك أسعار البنزين والسولار، مع الإبقاء على أسعار الغاز المستخدم في السيارات، والمازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير.

وأكدت علي إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، وتكليف إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة.

ووجهت المحافظة، الجهات المعنية، بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفة خطوط السير، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسي الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.