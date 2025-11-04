وزير الخارجية السوداني: ميليشيا الدعم السريع لم تحقق انتصارات حقيقية

قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إن ميليشيا الدعم السريع لم تحقق في الواقع أي انتصارات حقيقية، وكانت موجودة في العديد من المناطق بحكم تكوينها وأهميتها، وكان لها دور في الثورة التي أطاحت بنظام «البشير».

ميليشا الدعم السريع كانت منتشرة في بعض المواقع المهمة

وأوضح «يوسف»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ميليشيا الدعم السريع لم تحتل القصر الجمهوري من القوات المسلحة، بل كانت قد مكّنت من حراسته، كما كانت منتشرة في العديد من المواقع المهمة، مثل القيادة العامة للقوات المسلحة ومقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

وأشار إلى أن الحرب بدأت في الدفاع عن النفس من جانب القوات المسلحة في مواقعها العسكرية، ثم تحركت القوات المسلحة في مرحلة ثانية خارج القواعد العسكرية.

الانتصارات تحققت في معركة الخرطوم

وأكد وزير الخارجية السوداني، أنه في المرحلة الأخيرة تحققت الانتصارات في معركة الخرطوم، التي كانت فاصلة ومهمة في تغيير مجرى الحرب، وبعدها هربت قوات الميليشيا المتمردة عبر جسر خزان جبل أولياء، الذي بنته مصر في ثلاثينات القرن الماضي، وانتقلت إلى مناطق غرب الخرطوم.