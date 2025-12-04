158 حادث طيران في أمريكا منذ تولي ترامب.. سبب غريب وراء السقوط المفاجئ

كشف موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عن عدد حوادث الطيران التي وقعت في الولايات المتحدة، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الأولى في 2017، خلفًا لباراك أوباما.

158 حادثة طيران في أمريكا

وبحسب الموقع، شهدت الولايات المتحدة 158 حادثة طيران، شملت الطائرات التجارية والطائرات الخاصة والمروحيات، منذ تولي ترامب الرئاسة.

وفي التفاصيل، سجل شهر يناير 42 حادثة طيران، بينما وقع 53 حادثة في فبراير، و59 حادثة في مارس، فيما وصل عدد الحوادث في أبريل حتى الآن إلى 26 حادثة.

وتنوعت الحوادث بين تصادم الطائرات والسقوط والحرائق والارتطام ودخول طائرات على مسارات طائرات أخرى، ما أسفر عن مئات الضحايا حتى الآن.

قلق أمريكي من حوادث الطيران



وأفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن المواطنين في الولايات المتحدة أصبحوا يشعرون بقلق متزايد بشأن سلامة الطيران، خاصة بعد حوادث تحطم طائرات بارزة هذا العام، مثل تحطم طائرة تجارية في واشنطن العاصمة، الذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

وقالت الصحيفة إن عمليات البحث على جوجل حول عبارة «هل الطيران آمن؟» شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة.

أسباب ارتفاع حوادث الطيران في أمريكا

وأكد «جويلز» مستشار السلامة المخضرم، ارتفاع حوادث الطيران بشكل ملحوظ، خاصة خلال أشهر الصيف، إذ يسافر الأثرياء بطائراتهم الخاصة، التي غالبًا ما تكون أكثر عرضة للخطر بسبب قلة خبرة الطيارين في مواجهة الظروف الجوية المتقلبة.

وأضافت الصحيفة أن الحوادث البارزة، مثل تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بعد اصطدامها بطائرة مروحية من طراز «بلاك هوك» في واشنطن، وكذلك حادث تحطم آخر في ألاسكا في فبراير الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص، تعد من أكثر الحوادث دموية في الولايات المتحدة في العقد الأخير، حسب شبكة «سي إن إن».