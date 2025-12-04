محافظة مطروح تعلق بنرات تعريفة الأجرة الجديدة في المواقف

أعلن المهندس محمد القط، المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمحافظة مطروح، الانتهاء من وضع بنرات واضحة بتعريفة الأجرة الجديدة في المواقف بمطروح، وكذلك الملصقات على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود الجديدة مع المتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى أو تجاوزات.

وقال مدير المواقف الموحدة بمطروح ببيان، اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإدارة المواقف بمتابعة تركيب لافتات بشأن تعريفة الأجرة الجديدة في مطروح، والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى أو تجاوزات بمواقف وسيارات الأجرة بمدن مطروح.

الإعلان عن تلقي شكاوى من المواطنين

وأضاف مدير مواقف مرسى مطروح أنه جرى الإعلان عن تلقي أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة والاطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، والتي أعلنت عنها محافظة مطروح وبالتنسيق مع مباحث المرور يتم تكثيف حملات المرور للاطمئنان على الالتزام بتعريف الأجرة وتشغيل عدادات التاكسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة أو تجاوز في تسعيرة الأجرة، وإعلان أرقام تلقى أى شكاوى من المواطنين والمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

الإبلاغ الفوري لغرفة عمليات محافظة مطروح

وأشار إلى أن هناك إمكانية الإبلاغ الفوري في حال مخالفة أى سائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158، 0464943692 والخط الساخن 114 لغرفة عمليات المحافظة.

جدير بالذكر أنه جرى الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح، حيث صدر قرار محافظ مطروح على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، بما يتراوح بين 10 إلى 15% لسيارات الأجرة و13 جنيها أجرة التاكسي مع بدء فتح عداد الأجرة بـ4.5 جنيه لكل كيلو.