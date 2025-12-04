ضخ ألف أسطوانة غاز لسد احتياجات مواطنين عزبة الأشقر بالشرقية عقب حريق المستودع

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، بتوفير كميات كافية من أسطوانات الغاز لأهالي المنطقة لضمان عدم تأثرهم جراء الحادث وسد احتياجاتهم اليومية.

ضخ وتوزيع 1000 أسطوانة غاز

وعلى الفور، قام وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية ، والمهندس طلعت رشدي مدير إدارة تموين منيا القمح بتوفير أسطوانات الغاز لأهالي المنطقة، وتم ضخ وتوزيع 1000 أسطوانة غاز من شركة بوتاجاسكو لسد إحتياجات أهالي العزبة والقرى المجاورة.

توزيع حصة المستودع لحين إعادة تشغيله

كما شدد محافظ الشرقية وكيل وزارة التموين على مسؤولي مستودع الغاز بقرية تلبانة والذي يبعد نحو 2 كم عن المستودع المتضرر بتوزيع حصة مستودع عزبة عبد العاطي الأشقر من خلاله لحين إعادة تشغيله مرة أخرى لتغطية احتياجات الأهالي .

ويذكر أن، فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق بمستودع لأسطوانات الغاز بعزبة عبد العاطي الأشقر التابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح.

وعلي الفور، وجه محافظ الشرقية بسرعة التعامل مع البلاغ، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص،فتم نقل حالتين لمستشفى بلبيس لتلقي العلاج من الاختناق، بينما نُقلت الحالة الثالثة لمستشفى الزقازيق العام، وتم خروج جميع الحالات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، وتم السيطرة الكاملة على الحريق.