وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية وتأمينات وحوافز.. الشروط وطريقة التقديم

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا الحاصلين على مؤهلات دراسية متوسطة أو عليا، أو غير حاصلين على مؤهلات دراسية، وذلك لحرصها على توفير مصدر دخل شهري للشباب يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وأعلنت الوزارة عن وظائف خالية للعمل في شركة smile Grill بمرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة ب الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1. أخصائي مشتريات

2. محاسب تكاليف

3. محاسب عام

4. مدير صيانة

5. مهندسين انتاج و مراقبين جوده (حديثى التخرج)

6. سائق رخصة (تانية – تالتة)

7. مساعد مدير

8. عضو فريق

9. عامل انتاج

10. موظف امن

11. فنيين | كنترول كهرباء - ميكانيكا -تبريد وتكييف - غرف تبريد - فروع معدات مطاعم.

الشروط المطلوبة

مكان العمل يكون في مصر الجديدة والعبور والمعادي والتجمع.

أن يكون المتقدم ل الوظائف حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو محو أمية

أن يكون الحد الأقصي للسن 45 عاما.

أن يكون لديه موقف محدد من الجيش.

المميزات و الحقوق

تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية حسب كل وظيفة.

عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

تمنح الشركة للعاملين إجازة اسبوعيا.

توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة على موقع فيس بوك، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالتقديم للوظائف الخالية.