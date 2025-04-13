«النقل» تكشف آخر مستجدات تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» (صور)

كشفت وزارة النقل عن تقدم أعمال تركيب الكمرات ونسب التنفيذ في المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمتد بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر في الإسكندرية، منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة «6 سطحية و14 علوية».

تركيب كاميرات في المحطات

وأوضحت وزارة النقل في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أرفقته بصور من المشروع، أنّه جرى تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، والعصافرة وميامي وسيدي بشر، وسيدي بشر ومحمد نجيب، وجار تركيب الكمرات بين محطتي المندرة والمنتزة، وفي منطقة المناورة قبل محطة أبوقير، وجار تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوي لباقي المشروع، وجار تقدم أعمال الأساسات «الخوازيق والقواعد والأعمدة» لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده، إضافة إلى بدء الأعمال بباقي المحطات.

وتابعت وزارة النقل، أنّه جار تقدم أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار في ورشتي المشروع بأبو قير وكفر عبده، وأعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده، مؤكدة أنّ المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة

ونوهت بأنّ المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث يعتمد التشغيل على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويهدف المشروع بحسب الوزارة، إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا في ساعة لكل اتجاه إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومترا في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» في محطة مصر، ومع خط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية» وترام الرمل في محطة سيدي جابر، وترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.