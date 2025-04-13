ضبط عاطل في دمياط بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإصابة آخر

ضبط عاطل في دمياط بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإصابة آخر

ضبط عاطل في دمياط بتهمة إطلاق أعيرة نارية وإصابة آخر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط، بعد سماع الأهالي صوت إطلاق أعيرة نارية.

عقب الفحص، تبيّن أنّ المشاجرة حدثت بين طرفين، حيث أصيب أحدهما بشظية طلق ناري في الظهر، بينما فر الآخر هاربًا عقب ارتكابه الواقعة.

وبمناقشة المصاب أقر بوجود خلافات بينه وبين المتهم، الذي ترجل من سيارته الملاكي وأطلق أعيرة نارية تجاهه، ما أدى إلى إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، خزينتان، وعدد من الطلقات، إضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، ظنًا منه أنّ المجني عليه صوره في واقعة سابقة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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