كشف ملابسات فيديو محاولة احتجاز كلب داخل جوال في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة أحد الأشخاص وضع كلب ضال داخل جوال، وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو حارس عقار مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بتكرار شكاوى سكان العقار من الكلب، مما دفعه إلى محاولة إلقائه بعيدًا عن المكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.