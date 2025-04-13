ضبط مواد مخدرة في 3 محافظات بقيمة 25 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، وأسفرت الحملات عن ضبط 5 عناصر إجرامية في الإسكندرية، بحوزتهم أكثر من 82 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، تشمل الحشيش، والهيروين، والكوكايين، والبودرة، والشادو، إضافة إلى 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و19 أمبولًا مؤثرًا لعقار الكيتامين، وبندقية خرطوش وطلقتين.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية في الجيزة، متورطين في إعادة تدوير والاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 62 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، تشمل الشادو، والإستروكس، والبودر، إضافة إلى الخامات والمعدات المستخدمة في إعادة التدوير.

وفي المنيا، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 10 كيلو جرامات من المواد المخدرة، تشمل الآيس والحشيش، إضافة إلى فرد محلي، وطبنجة صوت معدلة، وعدد من الطلقات، ودراجة نارية بدون لوحات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 25 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.