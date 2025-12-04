أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق.. تحديث جديد

أعلنت بورصة الدواجن تحديثا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 12-4-2025 في السوق المحلي، حيث يقبل على شرائها قطاع كبير من المواطنين.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن، كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وسجل أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت لدى بورصة الدواجن تراجعا بقيمة جنيه عن أسعار أمس لتسجل 78 جنيهًا للكيلو، بينما يصل الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 83 و90 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وبلغ سعر الفراخ الساسو اليوم السبت، داخل المزرعة 85 جنيها للكيلو؛ لتباع بالأسواق للمواطنين ما بين 90 و105 جنيهات للكيلو وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم السبت بين 110 جنيهات داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 121 و131 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات

وسجل سعر الفراخ الأمهات اليوم السبت في بورصة الدواجن 65 جنيهًا للكيلو جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.