سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدة مدن بينها المنصورة والسنبلاوين، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح.

سقوط أمطار في الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، أنه يتم التعامل بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار والتغيرات الجوية التي تتعرض لها المحافظة، إذ تم التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية والأحياء لسرعة التعامل وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة حتى لا تعيق حركة المرور.

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أنه تم التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية المركزية في الدقهلية وغرف العمليات الفرعية، على مدار 24 ساعة من أجل سرعة التعامل مع أي حالة من حالات الطوارئ التي تحدث نتيجة سقوط الأمطار في المناطق المتفرقة بالمحافظة.

تغيرات جوية في الدقهلية

وأضافت أنه تم الاستعداد وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار طوال فترة سقوط الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية نوهت إلى تعرض مختلف المحافظات لتقلبا جوية، بينها الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، مؤكدة وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.