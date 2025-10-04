انخفاض 10 درجات في الحرارة واحتمالية سقوط أمطار.. إلى متى يستمر البرد؟

شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح بين 10 و11 درجة مقارنة بأول أمس الثلاثاء، إذ أن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أماكن سقوط الأمطار اليوم كالتالي:

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أماكن الرياح اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الرياح نشطة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن تكون نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

متى يستمر انخفاض درجات الحرارة؟

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتراوح العظمى في القاهرة والوجه البحري من اليوم حتى الثلاثاء بين 22: 24 درجة للعظمى، والصغرى بين 13:14 درجة، كما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 21 :19 درجة، وتتراوح الصغرى بين 12: 13 درجة.

وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 27: 23 درجة، والصغرى بين 10: 12 درجة، كما تتراوح العظمى في جنوب الصعيد بين 32: 28 درجة، وتتراوح الصغرى بين 12: 14 درجة.

حالة الطقس غدا الجمعة

على أن تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة غدا الجمعة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ويحدث اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50:70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5: 4 أمتار.