«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة
انخفاض درجات الحرارة
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدءا من يوم غد الأربعاء.
ظواهر جوية مؤثرة
درجات الحرارة غدا الأربعاء
وتسجل درجات الحرارة العظمى غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:
تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 31 درجة مئوية.
تسجل درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.