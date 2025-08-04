«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعة تعرض البلاد لعدد من الظواهر الجوية المؤثرة، فما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي على معظم أنحاء البلاد. انخفاض درجات الحرارة وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بدءا من يوم غد الأربعاء. ظواهر جوية مؤثرة

كما تتوقع الأرصاد الجوية ، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة خلال بعض الفترات المتقطعة، وتنشط حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما ترتفع الأمواج بين مترين ونصف إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وتسجل درجات الحرارة العظمى غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

تسجل درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.