«شمس الزناتي 2» يتصدر الترند بعد شائعات التأجيل.. والمنتج: مستمرون في التصوير

تصدر فيلم «شمس الزناتي 2» بطولة الفنان محمد إمام، مؤشرات محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تأجيل تصوير الفيلم إلى أجل غير مسمّى، رغم الانتهاء من تصوير جزء كبير منه قبل موسم رمضان.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي 2

ونفى منتج العمل ريمون رمسيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن ما يُثار لا أساس له من الصحة، وأنه من المقرر استئناف تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه يتضمّن عددًا كبيرًا من المشاهد الصعبة.

وأشار ريمون إلى أن «شمس الزناتي 2» يعد امتدادًا للجزء الأول الذي قدّمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والذي يُعد من أبرز العلامات في تاريخ السينما المصرية، موضحًا أن الجزء الجديد يتناول أحداثًا تسبق الجزء الأول، ويُظهر خلفية بعض الشخصيات التي ظهرت في الفيلم الأصلي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لصنّاع الفيلم وأبطاله.

أبطال فيلم شمس الزناتي 2

يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، عمرو عبد الجليل، وأحمد خالد صالح، ومن إخراج عمرو سلامة.