وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف لذوي المؤهلات المتوسطة.. لا يشترط الخبرة
وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف لذوي المؤهلات المتوسطة.. لا يشترط الخبرة
تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف وفرص عمل للشباب في جميع التخصصات والمجالات للحد من البطالة، وأعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عبر حسابها على فيسبوك عن وظائف بإحدى الشركات برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.
ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات، من حيث التخصصات المطلوبة وشروطها والمميزات والحقوق وكيفية التقديم عليها.
التخصصات المطلوبة للوظائف
شروط القبول في الوظائف
يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
المميزات والحقوق الوظيفية
يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية: