وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف لذوي المؤهلات المتوسطة.. لا يشترط الخبرة

وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف لذوي المؤهلات المتوسطة.. لا يشترط الخبرة

وظائف شاغرة برواتب 10 آلاف لذوي المؤهلات المتوسطة.. لا يشترط الخبرة

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف وفرص عمل للشباب في جميع التخصصات والمجالات للحد من البطالة، وأعلنت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عبر حسابها على فيسبوك عن وظائف بإحدى الشركات برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات، من حيث التخصصات المطلوبة وشروطها والمميزات والحقوق وكيفية التقديم عليها.

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة Ovo Egypt فرص عمل للشباب في المجالات الآتية:
1- عامل مخزن.
2- سائق رخصة مهنية.
3- عامل بوفيه.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مؤهل متوسط.
- لا يشترط خبرة.
- الحد الأقصى للسن 35 سنة.
- أن يكون من سكان الجيزة.
- مكان العمل: 6 أكتوبر.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية تصل إلى 10000 جنيه.
- عدد ساعات العمل 8 ساعات.
- سكن للمغتربين.
- تامين طبي واجتماعي.
- أرباح سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة التالية:
وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر: tawzeefmasr

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