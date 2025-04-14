أطعمة مهمة لتحسين الذاكرة.. احرص على تناول هذا الفيتامين

أطعمة مهمة لتحسين الذاكرة.. احرص على تناول هذا الفيتامين

أطعمة مهمة لتحسين الذاكرة.. احرص على تناول هذا الفيتامين

تحسين الذاكرة لا يقتصر فقط على التمارين الذهنية، بل يبدأ من طبق الطعام فهناك أطعمة غنية بعناصر غذائية تعزز وظائف الدماغ، وعلى رأسها فيتامين B12، أحد أهم العناصر المرتبطة بصحة العقل والذاكرة، لذا خلال السطور التالية تستعرض "الوطن" أطعمة مهمة تساعد على تحسين الذاكرة وفقًا لموقع healthline الطبي.

ضعف الذاكرة

أطعمة مهمة تساعد على تحسين الذاكرة

1- البيض: مصدر ممتاز لـB12 والكولين ويحتوي صفار البيض على الكولين، وهو عنصر أساسي في إنتاج الناقل العصبي "أسيتيل كولين"، الضروري للتعلّم والذاكرة، إلى جانب فيتامين B12 الذي يعزز صحة الأعصاب.

2- الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين وتعتبر الأسماك الدهنية من أفضل الأطعمة للدماغ لأنها غنية بأحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي تحسّن الاتصال بين خلايا الدماغ وتحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

3- التوت الأزرق يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، وتُظهر دراسات أنه يحسّن الذاكرة قصيرة المدى.

4- الكركم المادة الفعالة في الكركم، وهي "الكركومين"، أثبتت فعاليتها في تحسين المزاج والذاكرة وتعزيز نمو خلايا دماغية جديدة.

5- الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير وتحتوي على فيتامين K، حمض الفوليك، والبيتا كاروتين، وكلها مغذيات ترتبط ببطء تراجع الإدراك وتحفيز التركيز.

أهم فيتامين لصحة الذاكرة B12 ونقصه يمكن أن يسبب ضعفًا في الذاكرة، وحتى حالات من التشوش الذهني ويوجد بكثرة في اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان، وقد يحتاج بعض الأشخاص لتناوله كمكمل غذائي خاصة مع التقدم في السن.

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