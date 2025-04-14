تحسن الأحوال الجوية على جميع المحافظات اليوم.. درجة الحرارة بالقاهرة تسجل 25

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية في عدد كبير من المحافظات، بدءًا من شمال البلاد حتى جنوب الصعيد، حيث تشهد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا ارتفاعًا بين درجة ودرجتين في قيم الحرارة مقارنة بالمسجلة أمس الأحد، لذا يسود طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

تحسن الأحوال الجوية على المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، استمرار الطقس الربيعي المعتدل اليوم، نظرًا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية الأوروبية المعتدلة في قيم حرارتها العظمي، التى ساعدت على تحسين الأحوال الجوية، حيث تسجل القاهرة اليوم 25 درجة، والسواحل الشمالية للبلاد بين 20 و21 درجة، ومع بداية ساعات المساء، تنخفض الحرارة الصغرى بين 8 و10 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ووفق تقرير الأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم على المدن والمحافظات كما يلي:



- القاهرة، العظمى 25، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 26، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 26، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 24، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 23، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 23، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 24، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 24، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 23، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 23، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 23، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 21، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 24، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 24، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 24، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 22، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 20، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 25، الصغرى13.



- نخل، العظمى 22، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 16، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 26، الصغرى16.



- طابا، العظمى 24، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 26، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 21، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 20، الصغري 12.



- مطروح، العظمى 20، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 20، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 25، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 27، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 26، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 27، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 28، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 27، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى26، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 27، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 26، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 24، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 24، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 25، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 25، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 29، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 27، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 28 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 28، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 28، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 29، الصغرى 19.