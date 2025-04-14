كشف ملابسات فيديو التعدي على كلب في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سيدة بالتعدي على كلب ضال باستخدام عصا خشبية، مما أدى إلى نفوقه، وذلك بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة.

عقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي مالكة مقهى مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مبررة فعلتها بسابقة قيام الكلب بعقر طفل في ذات المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.