كشف ملابسات فيديو استعراض بالدراجة النارية في الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر في نطاق محافظة الدقهلية.

عقب الفحص والتحريات، جرى تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو استورجي مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو والمزاح.

اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الدراجة النارية وقائدها.