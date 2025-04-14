كشف حقيقة منشور عن سرقة سيارة بالإكراه في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف حقيقة منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم سرقة بعض الأشخاص، سيارة شخص من ذوي الهمم وشقيقه بالإكراه، بتحريض من خالهما بمحافظة الشرقية.

عقب الفحص، تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن الواقعة تتعلق بخلافات حول الميراث وقيمة السيارة بين الشاكي وعدد من أقاربه، وقد جرى تحرير محاضر بشأنها بمركز شرطة الزقازيق.

جرى ضبط الأطراف المتنازعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.