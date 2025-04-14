ضبط 367 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 367 قضية مخدرات بإجمالي 415 متهمًا، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينها 128 كيلوجرامًا من الحشيش، 25 كيلوجرامًا من البانجو، 19 كيلوجرامًا من الهيروين، 13 كيلوجرامًا من الهيدرو، 11 كيلوجرامًا من البودر، 5 كيلوجرامات من الآيس، 4 كيلوجرامات من الشابو، 3 كيلوجرامات من الاستروكس، و100 جرام من الكوكايين، بالإضافة إلى 3971 قرصًا مخدرًا.

وجرى ضبط 150 قطعة سلاح ناري بحوزة 130 متهمًا، شملت 7 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 7 طبنجات، 125 فردًا محليًا، 183 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، و262 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 72598 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين مكونين من 4 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 26 متهمًا هاربًا، و20 متهمًا بأعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت الجهود فحص 62 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 13 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن.