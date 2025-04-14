أخطاء شائعة في العناية بالشعر تمنع نموه.. بينها الوسائد القطنية

التمتع بشعر صحي ولامع من أهم أهداف أي فتاة، لكن المشكلة الأبرز التي تؤرقهن تساقط الشعر وهيشانه، إذ يرغبن في الحصول على مظهر رائع، ويسعين لتجربة طرق كيميائية كثيرة لإعادة حيوية الشعر ومنع تساقطه، والعثور على علاج فعال لعلاجه، لكن قد تُرتكب بعض الأخطاء في روتين العناية بالشعر دون أن ندرك تأثيرها السلبي على نموه وصحته، لذا نستعرض أخطاء شائعة في العناية بالشعر تُعيق نموه يجب تجنبها للحصول على شعر صحي وفقًا لما نُشر في «healthline».

أخطاء شائعة في العناية بالشعر تُعيق نموه

1- الإفراط في غسل الشعر يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على رطوبته، ما يُؤدي إلى جفافه وتكسره، وينصح بغسل الشعر مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا باستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر. ​

2- استخدام أدوات تصفيف حرارية بشكل مفرط يمكن أن يضعف بنية الشعر، ويؤدي إلى تقصفه لتقليل الضرر، استخدمي أدوات التصفيف الحرارية على درجة حرارة منخفضة وطبقي واقيًا حراريًا قبل الاستخدام. ​

3- تمشيط الشعر بقوة وهو مبلل يمكن أن يؤدي إلى تكسره، لذا استخدمي مشطًا واسع الأسنان وابدئي من الأطراف بلطف. ​

4- تجاهل قص الأطراف بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تقصفها، ما يعوق نمو الشعر الصحي، وينصح بقص الأطراف كل 6-8 أسابيع للحفاظ على صحة الشعر. ​

5- استخدام منتجات غير مناسبة لنوع الشعر يمكن أن يسبب تراكمات تؤثر على فروة الرأس وتعيق نمو الشعر، لذا اختاري منتجات مصممة خصيصًا لنوع شعركِ، سواء كان دهنيًا، جافًا أو مختلطًا. ​

6- تجاهل التغذية السليمة ونقص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والحديد، والزنك يُمكن أن يؤثر سلبًا على نمو الشعر، وتأكدي من تناول نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن. ​

7- استخدام وسائد قطنية الوسائد القطنية يمكن أن تسبب احتكاكًا يؤدي إلى تكسر الشعر، استبدليها بوسائد من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك والحفاظ على صحة الشعر.